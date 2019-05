EU: Posten oder die Nähe zum „Popolo“

Besser könnte man die aktuelle Lage der europäischen Politik kaum beschreiben als mit diesen beiden Eindrücken vom Mittwochabend. In der ZiB2 versuchte der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber ( CSU) zu erklären, warum nur ein Spitzenkandidat, also im Idealfall er selbst nächster Kommissionspräsident werden dürfe.

Kurz vorher konnte man auf Facebook dem italienischen Innenminister Salvini zusehen, wie Politik heute – jedenfalls für eine wachsende Zielgruppe – funktioniert: Vor wackelnder Handy-Kamera polemisierte er eine halbe Stunde lang gegen die EU, die Kirche, Journalisten und die Justiz, und versprach dann niedrigere Steuern und neue Investitionen. Zuseher schickten Herzerln und Postings unter dem Motto:„Du bist unser Führer.“

Matteo Salvini beherrscht seit der Bildung der Regierung mit der 5-Sterne-Bewegung vor genau einem Jahr die Politik seines Landes. Er ist so gut wie nie in seinem Ministerium, sondern immer beim „Volk“ und in den sozialen Medien, zuletzt auch mit einem Gewehr . Bei der EU-Wahl erhielt seine Lega 34 Prozent, bei Parlamentswahlen würde er mit Berlusconi und Neofaschisten eine Mehrheit erreichen.

Auf diese Situation sollten sich nun jene Staatsfrauen und Staatsmänner einstellen, die gerade in Uralt-Manier Jobs aufteilen wollen. Denn ein Ministerpräsident Salvini könnte im EU-Rat jeden Beschluss blockieren. Was er von den europäischen Institutionen hält und wie er sich die künftige Wirtschaftspolitik vorstellt, hat er in seiner jüngsten Facebook-Ansprache auch erklärt: Die Europäische Zentralbank solle einfach Geld drucken, dann werde die Wirtschaft wachsen und die Steuern würden gesenkt.