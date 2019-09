Es ist also doch ein Schlüsselressort für Johannes Hahn geworden. Der erfahrene EU-Mann, der seine Nominierung dem innenpolitischen Vakuum in Österreich verdankt, wurde von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit der Budgetverantwortung bedacht. Analog zum Finanzminister einer nationalen Regierung ist das zweifellos eine Topposition in der neuen Kommission.