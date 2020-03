Es gibt keine Koalition der Willigen

„Schützen, was Europa ausmacht“

Was aber konkret zu tun wäre, ohne jene Verwerfungen in sozialer, ökonomischer und gesellschaftlicher Hinsicht in Kauf zu nehmen, die eine wieder anschwellende Migrationsbewegung zwangsläufig nach sich ziehen würde, vermag bezeichnender Weise keiner der Wohlmeinenden zu sagen. Und dass Europa vielleicht gerade um seiner selbst willen, wenn es Europa bleiben will, eine restriktive Migrationspolitik braucht, ist eine als schwer politisch unkorrekt geltende Ansicht. Man erinnere sich etwa an den Sturm der Entrüstung, der ausbrach, als in der EU-Kommission ein Ressort mit der Bezeichnung „Schützen, was Europa ausmacht“ geplant war (die Kommissionspräsidentin gab schließlich nach und wechselte von „Schutz“ auf „Förderung“).