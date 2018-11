Erziehung ist nicht retro

In der Jetztzeit gibt es zwei gegensätzliche Entwicklungen: einerseits ein großes Bemühen, bei Kindern alles richtig zu machen, inklusive Unsicherheit und hohem Ratgeber-Konsum. Die in Deutschland kürzlich angelaufene und heftig diskutierte Filmdoku „Elternschule. Das Geheimnis guter Erziehung“ thematisiert die komplette Überforderung in Familien. Andererseits herrscht dort oft Nicht-Erziehung. Viele Mütter und Väter schauen lieber auf das Handy statt in das Gesicht ihres Kindes. Diesen Mangel müssen dann Schule und Arbeitgeber – notdürftig – reparieren. Wie in den USA wird es auch bei uns üblich, Arbeitnehmern selbst simpelste Dinge vorzuschreiben. Pünktlichkeit, Grüßen am Telefon, mit Besteck umgehen, dem Anlass entsprechend gekleidet zu sein: So Selbstverständliches muss man auch (scheinbar) Erwachsenen oft erst beibringen, weil das Elternhaus dazu nicht in der Lage oder willens war.

Ja, natürlich gibt es die Klagen von der unerzogenen Jugend seit Jahrhunderten, und wir wollen hier keine Pauschalurteile fällen. Aber wahrscheinlich ist es dennoch nicht ganz falsch, heute wieder an den Wert von respektvoller Erziehung und sinnvoller Autorität zu erinnern.