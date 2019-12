Einmal eine sinnvolle Form des Klimawandels

Halleluja, türkiser Rauch mit ein paar grünen Schwaden über dem Palais des Prinzen Eugen in der Himmelpfortgasse, wo sich das Konklave zurückgezogen hatte, habemus regnum (nach einem gar nicht so schlechten Interregnum). Noch tritt der neue Kanzler mit seinem Vize nicht an die Öffentlichkeit, das wird erst nach den Heiligen Drei Königen passieren. Aber zumindest der Fahrplan bis zur Angelobung scheint festzustehen. Gut, wenn es mit den Spekulationen vorbei ist und selbst die hartnäckigsten Kicklianer kapieren, dass Blau nichts mehr verloren hat in einer Bundesregierung.

Also doch Türkis-Grün. Als der Autor dieser Zeilen nach der Wahl diese Option als bestmögliche bezeichnet hatte, wurde er noch angeschaut wie ein verträumter Außerirdischer. Telefonier’ mal lieber nach Hause zu den grünen Marsmännchen, E. T.