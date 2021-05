Eine Preisspirale ohne Ende

Steigt also die Inflation? In den USA ist die Inflationserwartung so hoch wie zuletzt vor zehn Jahren. Und hierzulande sind drei Prozent (derzeit 1,9) sicher drin. Die EZB betrachtet den stärkeren Preisauftrieb als vorübergehendes Phänomen. Im kommenden Jahr würden sich Angebot und Nachfrage einpendeln.

Es gibt allerdings ein anderes Problem. „Steigen die Rohstoffpreise weiter so rasant, wird die Energiewende deutlich teurer als angenommen“, warnte unlängst Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA). Erneuerbare Energien sind zwar grüner als fossile Kraftwerke, ihre Herstellung verbraucht aber enorm viel Rohstoffe. Eine Onshore-Windkraftanlage benötigt neunmal so viel Material wie ein Gaskraftwerk mit derselben Leistung. Die Produktion eines Elektroautos verbraucht etwa sechs Mal so viel Rohstoffe wie ein „Benziner“. Wollen die EU, China und die USA ihre Klimaziele erreichen, brauchen sie dafür historisch gigantische Mengen an Kupfer und Aluminium für neue Stromnetze, oder Lithium, Kobalt, Nickel und Mangan für Batterien sowie Silber und Silicium für Solarmodule und die seltenen Erden für Windräder.

Die IEA rechnet bis 2040 mit einer Vervierfachung der Rohstoffnachfrage, wenn die Erderwärmung unter zwei Grad gehalten werden soll. Was die weitere Preisentwicklung erahnen lässt und auch die Einstiegsfrage beantwortet. Bauen Sie Ihr Haus. Billiger wird es nicht mehr werden.