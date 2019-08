Ein Geschenk, das auch sein Gutes hat

Stellen Sie sich SPÖ-Chefin Pamela-Rendi Wagner, FPÖ-Kandidat Norbert Hofer und ÖVP-Klubchef August Wöginger in einer TV-Debatte vor: Es wird kaum ein Thema geben, bei dem sich die drei einmal einig werden. Im Gegenteil. Man hört sie richtig streiten.

Nicht so bei der jetzt beschlossenen Pensionserhöhung. Da sitzen die Vertreter von ÖVP, SPÖ und FPÖ an einem Tisch und lächeln in die Kameras. Ein paar Hundert Millionen mehr fürs nächste Budget? Egal.