Je näher der Wahltag rückt, desto mehr kommen die Parteien offenbar in Spendierlaune. Mit der am Mittwoch beschlossenen Pensionserhöhung für das kommende Jahr verteilen ÖVP, SPÖ und FPÖ nach Pflegegeld, Mindestpension, Papamonat & Co ein weiteres „ Wahlzuckerl“.

Es ist – aus Sicht des Budgets – das bisher Sauerste.

Wieso?