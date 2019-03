Die vielen Gesichter der Polit-Heuchelei

Die Heuchelei hat viele Gesichter. Blicken wir in jenes von Jacob Rees-Mogg. Der konservative Abgeordnete im britischen Parlament und Absolvent der Nobelschule Eton hat stets mit steifer Oberlippe die Vorteile eines Austritts aus der EU für die Briten argumentiert. Privat hat er das etwas anders gesehen und im Zuge des Brexit-Referendums seinen Investmentfonds ins irische Dublin, also in die EU verlagert. Sein Profit in den letzten zwei Jahren: Mindestens sieben Millionen Pfund. Da kann er sich die Medikamente, die bei den Briten im Falle des von ihm gewünschten harten Brexit Mangelware werden, künftig im Privatflieger einfliegen lassen.

Oder blicken wir nochmals in das freundliche Gesicht von Norbert Hofer, als er zu den Schulkollegen des von einem abbiegenden Lkw getöteten Buben wörtlich sagte: „Das ist ein ganz, ganz, ganz, ganz wichtiges Thema, wir werden uns anstrengen, Lkws sicherer zu machen. Haltet mir die Daumen.“ Das Ergebnis der darauffolgenden Besprechung war, dass es keinen verpflichtenden Abbiegeassistenten geben werde, was manche freilich schon vorher wussten.

Dass sich Kinder Sorgen um den Klimawandel machen, ist mehr als berechtigt. Sie werden die Auswirkungen massiv zu spüren bekommen. Sie sollen dafür demonstrieren, dass die Regierung mehr zur Vermeidung des -Ausstosses tut, auch durch eine ökologische Steuerreform. Bedenklich wird es, wenn ein 14-jähriger Schüler im KURIER-Talk auf die Frage nach der persönlichen Verantwortung wie ein Politiker antwortet: „Es geht nicht nur um den individuellen Teil des Klimawandels.“ Mag sein, aber solche Sätze entstehen im Kopf von Propagandisten, nicht von Kindern, sie so zu trainieren, ist auch Heuchelei.