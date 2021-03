Die Politik im Boxring

In der Politik konnte man das zuletzt leider nicht konstatieren: Da stand bei vielen Parteikalkül ganz oben auf der Prioritätenliste, es ging ums Ausknocken des politischen Gegners. Die Parteifunktion war wichtiger als das Amt. Klar ersichtlich wurde das, als neue alte Themen das Virus (zumindest medial) verdrängten: Korruption, Durchsuchungen, Verschleierungen, Ermittlungen. Beachtlich, wie rasch man auch dort in das destruktive Freund-Feind-Schema zurückfiel. Einer haut hin, der andere haut zurück, wer als Erster zu Boden geht, hat verloren, wer denkt da noch an Beinarbeit oder das große Ganze.

Corona-Gipfel, nächste Runde. Der Gong ertönt, das Nummerngirl in Gestalt sozialer Medien hat kurz Pause, Ring frei. Mit einem Punktesieg rechnen nur die allergrößten Optimisten. Viel wahrscheinlicher ist, dass nichts passiert. Dass es bei Inkonsequenz und Perspektivenlosigkeit bleibt. Dass die Infektionszahlen in diesem schon viel zu lange andauernden Kampf weiterhin zu hoch und daher lähmend sind.

Gewiss ist allerdings schon vor dieser Runde, was in der nächsten Pause passiert: Größte Erregung aufseiten der Öffnungsbefürworter, Rufe nach Verschärfung von den Ängstlicheren, lautes Geschrei da wie dort, alle in Rage. Und leider werden bei dieser ohrenbetäubenden Lautstärke jene kaum gehört, die darauf hinweisen, dass es ja nicht die politischen Parteien sind, die im Ring stehen, dass nicht der Andersdenkende der Gegner ist, sondern das Virus, das uns seit nunmehr einem Jahr austanzt. Ein Klischee, aber so wahr: Diesen Kampf gewinnen wir nur gemeinsam. Vielleicht kapieren wir das wenigstens in den letzten Runden.