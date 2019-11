Die Merkel-Nachfolge und wie es nicht geht

Fels in der Brandung, machtbewusst, verlässlich, aber entscheidungsunfreudig – so hat Angela Merkel 14 Jahre lang Deutschland gelenkt. Und wenn die Koalition in Berlin nicht zerbricht, kann sie längstdienende Regierungschefin der deutschen Geschichte werden.

Ihre Nachfolgerin als Parteichefin und vielleicht Kanzlerin, Annegret Kramp-Karrenbauer, ist seit einem Jahr im Amt und hat jetzt einen Parteitag zu überstehen. Überstehen! AKK ist nie aus den Startlöchern gekommen. Das liegt an ihrer Person – und stark an Angela Merkel.