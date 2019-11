Stoiber: Merkel ist Macht-Übergabe nicht gelungen

AKK fordert Geduld bei Kanzlerfrage

Unterdessen hat Kramp-Karrenbauer vor dem CDU-Parteitag in Leipzig ein Ende der Personaldebatten in ihrer Partei gefordert. Die Diskussion über die Führung habe die CDU in Unruhe versetzt und die Wähler verunsichert, sagte Kramp-Karrenbauer am Donnerstag den Sendern RTL und n-tv. "Das merkt man der Partei an, das merkt man unseren Umfragen an."

Die Bürger interessiere nicht, "dass die CDU sich darüber Gedanken macht, wer irgendwann einmal möglicherweise welche Positionen hat", sagte die Parteichefin. Die Partei müsse sich nun "auf das Wesentliche konzentrieren", sagte sie, nämlich die inhaltliche Arbeit.

Kramp-Karrenbauer sieht die Frage der Kanzlerkandidatur erst im nächsten Jahr an der Reihe. Stoiber hatte bei " Maischberger" ebenfalls für eine Entscheidung über die Kanzlerkandidatur in der Union erst im kommenden Jahr plädiert, weil schließlich mit einer planmäßigen Bundestagswahl 2021 zu rechnen sei.

Nach einer Serie schlechter Wahlergebnisse war Kramp-Karrenbauer in den vergangenen Wochen selbst zum Gegenstand der Personaldebatten geworden. Angesichts ihrer schwachen Umfragewerte ging es dabei auch um ihre Eignung als Kanzlerkandidatin. Der Vorsitzende der Jungen Union hatte ihre Führungsqualitäten infrage gestellt.

Als Reaktion auf diese Kritik hatte Kramp-Karrenbauer ihre Kritiker Ende Oktober aufgefordert, auf dem Parteitag aus der Deckung zu kommen. "Wer auch immer meint, die Frage müsse jetzt in diesem Herbst geklärt werden, hat auf diesem Bundesparteitag die Gelegenheit", sagte sie damals.