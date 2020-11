Die Mär von der besten Verwaltung

Wir Österreicher leben in dem Glauben, unser Land sei eines der bestverwalteten der Welt. In vielerlei Hinsicht stimmt das auch. Führerscheine und Reisepässe werden prompt ausgestellt, der Müll wird abgeholt und in den Amtsstuben wurde der Wandel zum Public Service über die Jahre weitgehend vollzogen: Man wird nicht mehr von oben herab beamtshandelt, sondern serviciert.

Aber ist unser Staatsapparat wirklich so gut, wie wir glauben? Jüngste Vorfälle lassen da einige Zweifel aufkommen. Bei jeder der vielen Krisen in letzter Zeit fliegt auch ein eklatantes Behördenversagen auf. Wir sorgen zwar für alle denkbaren Regulative, richten Organe und Behörden ein – aber im entscheidenden Moment funktioniert’s dann oft nicht.