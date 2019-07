Die Leute werden wieder dümmer. Gut!

Die Intelligenz gebietet es, differenziert an die Sache heranzutreten – schwächer schnitten bei den Tests nämlich Aspekte wie Vokabular, Arithmetik oder Allgemeinwissen ab. Das klingt nach Themen, die ein Smartphone ohnehin besser lösen könnte. Die andere Wahrheit ist nämlich auch die: Wir passen unsere geistigen Fähigkeiten der Umwelt an.

Und deren prägendster Faktor ist die seit Jahrzehnten zunehmende Computerisierung. Die ersten Astronauten flogen noch mit Stoppuhr am Arm ins All, heute fahren moderne Autos (fast) von selbst.

Zur Frage des abnehmenden IQs wird sich in Zukunft also auch jene drängen, wie aussagekräftig die herkömmlichen Berechnungsformen von Intelligenz noch sind: Schnellrechnen und Vokabellernen sind jedenfalls keine Fertigkeiten mehr, die uns zwangsläufig erfolgreicher machen. Neben immer stärkeren Rechenleistungen und ausgeklügelten Algorithmen tritt zunehmend eine menschliche Kern-Fähigkeit in den Vordergrund: Kreativität. Schlau, oder?