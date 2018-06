Die Kunst des Sesselwärmens in der Wiener SPÖ

Jetzt also, während die neue Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler gerade seine letzten Personalentscheidungen rückabwickelt, darf Andreas Mailath-Pokorny den vorgewärmten Sessel übernehmen. Welch glückliche Fügung, dass sich in der SPÖ wieder eine Personalreserve gefunden hat. Da wird sich niemand wundern, was alles geht.