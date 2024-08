Die freie Welt muss verteidigt werden

Dabei wissen wir spätestens seit den Anschlägen in Paris und auch seit dem Terrorattentat in der Wiener Innenstadt, dass diese freie Welt mehr denn je bedroht ist. Dennoch hatten viele die Hoffnung, dass das nur singuläre Tragödien waren und unser Lebensstil grundsätzlich nicht wirklich in Gefahr ist. Das ist er aber, weil die westlichen Werte den radikalen Islamisten ein Dorn im Auge sind. Als vor einigen Monaten in Hamburg eine Demonstration für ein Kalifat über die Bühne ging, wurde das sogar deutlich ausgesprochen und die westliche „Wertediktatur“ verhöhnt. Von Menschen, die in Deutschland ihre neue Heimat gefunden haben. Zum Glück konnten diesmal die Anschlagspläne auf die Taylor-Swift-Konzerte rechtzeitig durchkreuzt werden, und so muss man keine Menschenleben beklagen. Das kann uns aber weder beruhigen noch zufrieden stimmen.