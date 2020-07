Die Formel 1 hat ihre Chance genutzt - vorerst

Die Formel 1 ist ein Luxusobjekt. Und zwar in jeder Hinsicht. Über die Notwendigkeit einer Weltmeisterschaft in Pandemiezeiten darf man natürlich diskutieren. Das Argument, wonach Tausende (nicht nur überdurchschnittlich bezahlte) Jobs an der Königsklasse hängen, ist nicht ganz falsch. Die Autos kreisen also wieder. Und bringen so ein kleines bisschen Normalität zurück in die Wohnzimmer. Brummbrumm gehört für einige zum guten Ton am Sonntagnachmittag.