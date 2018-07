Die EU zerstören, da macht die FPÖ mit?

Das Regierungsprogramm, das Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache unterschrieben haben, ist eindeutig: „Unsere Heimat ist integraler Teil der Europäischen Union und der gemeinsamen Währung Euro. Wir werden als aktiver und zuverlässiger Partner an der Weiterentwicklung der EU mitwirken, wobei das Prinzip der Subsidiarität im Mittelpunkt stehen soll.“ Und nun macht die FPÖ bei einer gemeinsamen Wahlplattform von „Rechtspopulisten“ mit, wie Matteo Salvini von der Lega erklärte – eine Bezeichnung, auf die der Italiener übrigens stolz ist.

Marine Le Pen vom Front National, Matteo Salvini, der Holländer Geert Wilders oder die deutsche AfD hätten diese zwei Sätze aus dem österreichischen Regierungsprogramm nie unterschreiben können. „Die EU ist ein Misserfolg“, lautete einer der Standardsätze der französischen Rechtsextremen im Wahlkampf, beim Parteitag im März waren zwei Drittel der Mitglieder für den Ausstieg aus dem Euro und 90 Prozent für ein Referendum zum Verlassen der EU. Wilders will die Niederlande so schnell wie möglich aus der EU führen, die Alternative für Deutschland will flott aus dem Euro-Raum hinaus, und für Salvini ist der Euro eine „fehlgeleitete Währung“. Salvini ist übrigens der Mann, der Roma zählen lassen will. Mit diesen Gruppen will also die FPÖ antreten, um die EU zu zerstören, ohne Alternative, aber mit umso mehr Konflikten, wie wir ja gerade bei der Debatte um das Zurückschicken der Flüchtlinge erleben, wo die Rechten gar nicht einer Meinung sind und auch nicht sein können. Das Europa der permanenten Konflikte ohne Institutionen, die diese ausgleichen können – das soll unsere Zukunft sein?