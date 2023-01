Des Virus’ Kern: Ist die Corona-Pandemie vorbei?

Etwa: Österreich hat ein veritables Problem mit Datenmanagement. Kostbare Monate verstrichen, in denen Bund und Länder keine Klarheit (oder gar Einigkeit) über zentrale Kennzahlen des Gesundheitswesens – von Betten- bis Infektionszahlen – erlangten. Es folgte ein kafkaesker Schlagabtausch, in dem falsch verstandener Datenschutz, Föderalismus und Parteitaktik die Hauptrollen spielten. Aktuelle Engpässe in Spitälern zeigen, das wir wenig dazugelernt haben. Ähnliches gilt bei (wichtigen) Corona-Finanzhilfen: Will der Staat rasch unterstützen, muss er das mit der Gießkanne tun. Dabei erhalten oft die Falschen zu viel und die Richtigen zu wenig.

Aber auch: Österreich tut sich schwer mit der Wissenschaft. Allzu oft mussten Experten Prognosen und Empfehlungen revidieren. Ja, so funktioniert Forschung, ihre Ergebnisse sind niemals absolut – in einer Zeit, in der sich alle nach Sicherheit und Wahrheit sehnten, befeuerte das aber die Wissenschaftsfeindlichkeit. Die wankelmütige Politik trug das Ihre dazu bei. Ebenso wie Wissenschafter, die sich zu gut in der Rolle unfehlbarer Weltenerklärer gefielen.

Eines noch: Wer in die grundlegenden Rechte der Bürger eingreifen will, muss das mit Sachverstand und Fingerspitzengefühl tun. Überhastete Erlässe und Verordnungen, die wenig später gekippt wurden, unterminierten das Vertrauen der Menschen – und endeten in Protesten, von denen die Falschen profitierten. (Von der Doch-nicht-Impfpflicht wollen wir gar nicht sprechen.)

Der Gesundheitsminister will nun das Epidemiegesetz reformieren, um künftig besser für eine Pandemie gewappnet zu sein. Er hat viel zu tun.