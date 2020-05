Der Staat hat versagt

Dieser moderne Staat, in all seinen Ausprägungen von China über Europa bis nach Amerika, wurde von einem Virus in die Knie gezwungen.

Am Ende konnte der Staat so nur noch Menschenleben um den Preis der Vernichtung von ökonomischen Existenzen retten.

Eine fatale und richtige Entscheidung zugleich. Denn die Rettung von Menschenleben steht über allem.

Hätte der Staat jedoch seine Verpflichtung zu präventivem Schutz wahrgenommen, hätte er Menschenleben retten können, ohne die ökonomische Atombombe zünden zu müssen.

Noch dazu, wo es seit dem SARS-Virus 2003 zahlreiche Warnungen gab.

"Likes" statt Lösungen

Aber Politik besteht seit geraumer Zeit aus Populismus. Es wird inszeniert und nicht gestaltet. In Diktaturen sowie in Demokratien, wo um „Likes “ statt Lösungen gerungen wird.

Und jetzt also sollen die Brandstifter das von ihnen gelegte Feuer löschen? Klingt beunruhigend. Aber es geht wohl nicht anders.

Es bedarf jedoch dazu nicht einer Diskussion über mehr oder weniger Staat, sondern wie der Staat überhaupt künftig seinen grundsätzlichen Verpflichtungen zur Daseinsvorsorge nachkommen kann.

Denn weitere Pandemien werden kommen; und dazu noch Klimakrise und neue Flüchtlingskrisen. Was dann, wenn der Staat noch einmal versagt?