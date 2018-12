"Der Spiegel" gibt Fehler zu, Facebook benutzt uns

„Sagen, was ist“, das Motto des Spiegel-Gründers Rudolf Augstein steht im Gebäude des Hamburger Magazins. Wenn die Redakteure das ernst nehmen, haben sie in den kommenden Wochen viel zu tun. Dass ein vielfach ausgezeichneter Reporter den Spiegel über längere Zeit mit gefälschten Berichten täuschen konnte, ist eine schwere Schlappe für das Magazin, und für den Journalismus generell. Natürlich gibt es in allen Berufen Leute, die ihre Möglichkeiten missbrauchen. Aber wenn in einem Medium, das auf seine Geschichte und seine Recherchen stolz ist, mehrfach die Leser getäuscht werden, dann muss das im Detail aufgeklärt werden. Für den Spiegel spricht, dass die Redaktion selbst die Fälschungen bekannt gemacht hat und jetzt eine Kommission alles aufarbeiten soll. Man kann den Kollegen nur zu größtmöglicher Transparenz raten.

Niemand kann Fehler ausschließen, niemand behaupten, immer die Wahrheit zu schreiben. Das Bemühen, stets nach der Wahrheit zu suchen, ist Grundlage für anständigen Journalismus, ebenso wie die schnelle Korrektur von Fehlern. Leider ist da die Erwartungshaltung in Österreich nicht zu groß, was auch an dieser und den vorherigen Regierungen liegt. Sie alle überwiesen jenen Zeitungen am meisten (Inseraten)-Geld, die am öftesten Widerrufe bringen oder vom Presserat verurteilt werden. Die Akzeptanz eines unabhängigen Journalismus ist in Deutschland ungleich größer als bei uns, die Angst der Politiker vor den Medien ist dort dafür viel geringer. Ein ehrlicher und offen geführter Dialog zwischen Politik und Medien würde unserem Land sehr guttun.