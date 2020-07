Der letzte Segway: Endlich ist es vorbei

Ach, der Segway. Irgendwie hat er immer sein wollen, was er nie war: sicher, praktisch, cool, weit verbreitet. Doch nun, knapp 19 Jahre nach seiner Markteinführung, wird die Produktion des klobigen Touristenschlittens endgültig eingestellt - das hat der aktuelle Eigentümer, der chinesische Ninebot-Konzern, schon letztes Monat angekündigt. Nur 140.000 Exemplare waren in dieser langen Zeit verkauft worden.

Das liegt auch am stolzen Preis: Hierzulande kostete so ein Gerät mehrere Tausend Euro, zudem hält der ebenfalls nicht günstige Akku nur kümmerliche drei Jahre. Ein teurer Spaß dafür, dass man im schlechtesten Fall nie damit fährt und im besten Fall aussieht wie Kaufhaus-Cop Kevin James. Infolgedessen war der Segway vor allem dafür berüchtigt, sich vermehrt unter den Füßen mittel-fahrbegabter Reisegruppen in europäischen Stadtzentren aufzuhalten - bei deren Anblick wohl kaum jemand in große Kauflust verfiel.