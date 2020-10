Der Fake-News-Superspreader

Kaum ein anderer weiß diese Art von Propaganda so gut für sich zu nutzen wie Donald Trump. Der US-Präsident praktiziert dies auf besonders perfide Weise, indem er die Wahrheit grundsätzlich infrage stellt. Wenn Medien etwas berichten, das ihm missfällt, stempelt er die Berichterstattung – meist über Twitter – kategorisch als „Fake News“ ab. Dieses Vorgehen soll die Bevölkerung verunsichern. Trump will erreichen, dass möglichst viele an der Berichterstattung seriöser Qualitätsmedien, von CNN bis New York Times, zweifeln.

Die Bürger wissen nicht mehr, welchen Quellen sie vertrauen können. In der Folge erkundigen sie sich in der eigenen Filterblase und checken, was Freunde, etwa auf Facebook, denken, schreiben und liken.

Die Digitalisierung führte auch zu einer Demokratisierung der Desinformation. Jeder kann heute – dank verschiedenster Bildbearbeitungsprogramme – digitale Fotos retuschieren und manipulieren. Jeder kann – über Google-Suche oder mithilfe eines Video-Tutorials – ein Video-Deepfake herstellen und Situationen konstruieren, die so nie passiert sind. Früher war dies Experten vorbehalten, die über Spezialwissen verfügten. Und jeder, der ein Smartphone besitzt, kann heute jederzeit Fake News verbreiten. Dank sozialer Medien kann so jeder zum Fake-News-Spreader nach dem Vorbild Trumps werden.

Gerald Reischl ist Journalist, Technologieexperte und Buchautor.