Denken als digitale Grundkompetenz

Die digitalen Neuheiten galoppieren vielen Erwachsenen ohnehin davon (wer ist eigentlich noch auf Facebook?). Worum es im Kern geht, ist die Kompetenz, eigenständig zu denken – im digitalen wie im realen Leben. Information nicht nur aufzunehmen und nachzuplappern, sondern zu verarbeiten. Einzuordnen, was das für das eigene Leben bedeutet – beziehungsweise ob überhaupt etwas. Und, ganz wichtig: Richtigen Experten vertrauen; nicht den Blendern, die nur auf Klicks und Stimmungsmache aus sind.

Gar nicht so einfach alles, damit tun sich auch Erwachsene schwer, betrachtet man, was gerade in den vergangenen Monaten zum Thema Corona und Impfung in sozialen Medien kursiert.

Was das Bildungssystem hier zu leisten in der Lage ist, wird zur demokratiepolitischen Überlebensfrage der nächsten Jahrzehnte: Digital inkompetente Kinder wachsen zu inkompetenten Wählern heran, die den Architekten der Echokammern schutzlos ausgeliefert sind. Falsch informiert, verunsichert, verängstigt – für die Demokratie ist das eine toxische Mischung.

Was das bedeutet, konnte man schon bei den Wahlen in Oberösterreich und in Waidhofen beobachten: Nicht wenige haben sich von den traditionellen Parteien abgewandt und sind zur MFG übergelaufen, die kaum Inhalte hat, dafür umso lauter schreit.

Das Bildungssystem hat das Meiste schon verschlafen. Die Pandemie ist und war eine Chance, digitaler zu arbeiten und digitaler zu denken. Verpassen wir sie nicht.