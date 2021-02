Dauer-Lockdown kann kein Rezept sein

Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir durch Corona in einem Überwachungsstaat landen und Gaststätten ein halbes Jahr zusperren? Es ist heikel, lebensrettende Maßnahmen infrage zu stellen, niemand sollte eine Infektion verharmlosen, und natürlich sorgt man sich zu Recht wegen der Virusmutationen. Aber wenn es so weitergeht, ruinieren wir, was unser bisheriges Leben ausgemacht hat.