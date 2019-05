Ein kleiner Treppenwitz ist es schon, wenn der egomanische Selbstdarsteller Peter Pilz, der einst bei den Grünen über Leichen gegangen ist (und sich jetzt dort peinlicherweise wieder andient), Sebastian Kurz Chaos vorwirft. Der abgehende Showman Peter Pilz stellte wenig überraschend auch SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in den Schatten. Diese steht nach einem desaströsen ORF-Auftritt Sonntagabend selbst innerparteilich schwer unter Druck.

Übergroßes Machtstreben – das war am Montag der Hauptvorwurf von Rot, Blau und die Liste „Jetzt“ an den Kanzler. Aber das ist als Rechtfertigung, um ein ganzes Kabinett – gegen den Rat des Bundespräsidenten – zu Fall und in die internationalen Schlagzeilen zu bringen schon ein bisschen dünn. Schließlich haben sich die aktuellen (und schon gar nicht die jüngsten Experten-)Mitglieder dieser Regierung nichts zuschulden kommen lassen. Antipathie und Zorn, selbst wenn er berechtigt ist, sollten keine politischen Leitmotive sein. Es wird schwierig für die Opposition werden, dafür Verständnis in der Bevölkerung zu bekommen.

Wie kann es nach so viel verbrannter Erde im Herbst weitergehen? Nach der Wahl wieder an die alte große Koalition anzuschließen ist schwierig, bis unmöglich. Die Abneigung zwischen SPÖ und ÖVP ist mit Händen zu greifen. Selbst beim früher immer verbindenden Element, den Sozialpartnern scheint der Faden gerissen zu sein. Aber eine Regierung mit den Blauen dürften weder Rot noch Türkis wagen. Kann Kurz den Erfolg der EU-Wahl wiederholen (aber der September ist noch weit weg), wird er wohl versuchen, eine andere, aber ebenfalls ungewöhnliche Koalition zu schmieden: Türkis-Pink-Grün.