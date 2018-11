Das Beste, das die Briten kriegen konnten: Gegenteil von gut

Die Wahrheit aber ist: Genau das wird es nicht sein. Um das allergrößte Chaos zu vermeiden, muss Premierministerin May das Vereinigte Königreich mindestens bis Ende 2020 weiter an die EU-Regeln binden. Das bedeutet: Alle Regeln Brüssels sind zu befolgen, mitzureden aber hat London gar nichts mehr. Kein Wunder, dass die eingefleischten Brexiteers, also die Anhänger eines harten Brexits, toben und mit diesem Vertrag nichts zu tun haben wollen.

Und was also werden sie tun? Beim Parlamentsvotum im Dezember dagegen stimmen - mit der unvermeidlichen Option, Großbritannien dann in die schlechteste aller Richtungen zu führen. Dann würde Großbritannien am 30. März zwar EU-frei, aber wirtschaftlich ärmer, politisch isolierter und mit jeder Menge aufflammender innenpolitischer Krisen dastehen. Und das soll der große Befreiungsschlag sein, den sich die Briten erhofften, die einst für den Brexit gestimmt hatten?