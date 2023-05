Da kommt was Mächtiges auf uns zu

Am 16. Mai wurde im Amtsblatt der EU eine neue Klimaschutz-Richtlinie veröffentlicht, die unser Leben in den kommenden Jahrzehnten tiefgreifend verändern wird: Ab 2027 wird ein eigener Kohlenstoffmarkt für alle Brenn- und Treibstoffe in der EU geschaffen. Bildlich gesprochen wird es ab 2027 nur mehr ein großes EU-Fass geben, in dem alle Treib- und Brennstoffe sind. Wer diese fossilen Energieträger verkaufen will, bei uns wäre das vor allem die OMV, muss die Rechte über eine gemeinsame EU-Handelsplattform ersteigern. Das Fass wird jedes Jahr kleiner: 2030 kann man nur mehr 45 Prozent jener Menge an Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas ersteigern, die 1990 verkauft wurde. Und spätestens 2050 wird das Fass leer sein, da die EU bis dahin klimaneutral sein will. Der Markt wird dafür sorgen, dass diese „Verschmutzungsrechte“ jedes Jahr teurer werden. Die Mehrkosten werden uns auf den Sprit- und Ölpreis aufgeschlagen, es wird also jedes Jahr teurer werden. Für den Großteil der europäischen Industrie gibt es so einen Kohlenstoffmarkt schon seit 2005.