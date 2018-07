Bye, bye, Donald. Die EU ist auch alleine stark

Jeder Europäer, der die freundschaftliche Pressekonferenz mit Trump und Putin gesehen hat und sich dann an die bösartigen Auftritte vor wenigen Tagen bei der NATO in Brüssel erinnert, muss alarmiert sein. Die USA sind ein Partner, wie es andere auch gibt, mit zum Teil ähnlichen, zum Teil ganz anderen Interessen. Und Trump verkauft das, was einmal das besondere transatlantische Verhältnis ausgemacht hat, in einer Sekunde für einen Deal, der ihm gerade Vorteile bringt. Inwieweit Trump einfach unter Druck ist, werden wir erst erfahren, wenn der Sonderermittler Mueller weitere Beweise vorlegt. Es gibt ja bereits eine Anklage gegen 12 Angehörige des russischen Militärgeheimdienstes.

Aber ganz abgesehen davon muss die EU wirtschaftlich und sicherheitspolitisch ihren eigenen Weg gehen. Noch ist sie stark genug dazu. Gestern hat der EU-Kommissionspräsident in Peking sehr nüchterne Gespräche mit China über mehr Handel geführt. Staatspräsident Li Xinping beurteilt die Lage so: „ Europa und China sind zwei Kräfte zum Erhalt der Stabilität.“ Hier herrscht jedenfalls mehr Rationalität und mehr Verlässlichkeit. Wenn die Amerikaner Glück haben, bekommen sie nach Trump wieder einen Präsidenten mit Vernunft, Europa muss aber in jedem Fall seinen eigenen Weg gehen.