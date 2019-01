Bloß nirgendwo anecken

Für Kleinunternehmer, die bei der letzten Reform dank Registrierkassapflicht schwer vergrault wurden, gibt es Erleichterungen, ohne dass sie wieder neue Belastungen fürchten müssen. Ausständig ist eine echte Entbürokratisierung. (Haben Sie schon einmal versucht, eine E-Rechnung an den Bund zu stellen? Oder noch schlimmer: ein Geschäft übernommen und dafür eine neue Betriebsanlagengenehmigung gebraucht?)

Eine Erhöhung der Mineralölsteuer wurde nicht gewagt, weil das Mantra gilt: keine neuen Massensteuern. Die Benzinsteuer-Erhöhung war einer der Gründe für den französischen Gelbwesten-Aufstand. Merke: Ökologisierung kommt nur in der Theorie gut an. Man hätte eine Erhöhung argumentieren können: Weil diese Steuer in Österreich vergleichsweise niedrig ist, haben wir hohen Tanktourismus, damit eine (theoretisch) höhere Emissionsquote . Damit verfehlt man die Klimaziele.

Fazit: Diese Koalition spult ihr Programm unbeirrt bis zur nächsten Nationalratswahl ab, wo die Steuerquote das angepeilte Ziel von 40 Prozent erreichen soll. Jeder einzelne Zwischenschritt bis dahin wird groß zelebriert. Natürlich steht diese Regierung wegen der blauen Regierungsbeteiligung unter stärkerer Beobachtung. Aber sie hat gleich doppelt Glück: Hochkonjunktur plus schwache Opposition machen das Regieren einfacher.