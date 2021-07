Strache, die klare Nummer 1

Wäre ich ein Regierungspolitiker, würde ich alles daran setzen, dass mich H. C. Strache nicht noch älter aussehen lässt, als ich es ohnehin schon bin. Aber offenbar führt über Jahrzehnte aufgebaute Selbstgefälligkeit bei SPÖ und ÖVP zur trügerischen Gewissheit, einen Marktschreier niemals überschätzen zu dürfen. Und während im rotschwarzen Elfenbeinturm an parteipolitischen Überlebenstrategien getüftelt wird, nähert sich die FPÖ lockeren Eilschritts dem Volk. Und bei allem Widerstand, den man gegen den (schein-)programmatischen Auftritt der blauen Oppositionellen haben muss, eines sei ihnen attestiert: Das Engagement im Social-Media-Bereich lässt die Konkurrenz schlecht aussehen. Und zwar sehr schlecht.

H. C. Strache ist auf Facebook mit 120.000 "Freunden" einsamer Leader in der österreichischen Politik-Landschaft. Auf Twitter spielt er mit regelmäßigen Einträgen und Querverweisen den selben Trumpf, um sich speziell den jungen Menschen (Wählern) anzudienen. Und er tut das so professionell, dass es mich im Angesicht der gleichzeitigen Agonie von SPÖ und ÖVP gruselt. Hallo, Koalition! Merkt bei Ihnen, den Großmeistern der fahrlässigen Versäumnisse, niemand die vielen listigen Überholmanöver?