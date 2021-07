Die Armen von Wien: Finale im „Häferl“

Jetzt war ich noch einmal im Häferl, dem Armenwirtshaus der Diakonie, das vor vielen Jahren in der evangelischen Kirche in Gumpendorf eingerichtet wurde. Und konnte dort einen für mich angemessenen Schlusspunkt setzen. Die Recherchen für mein neues Buch Die Armen von Wien sind endgültig abgeschlossen. Ein letztes Foto noch. Auch der Text ist soweit fertig. Er ist gewiss keine leichte Kost, aber er ist Journalismus pur. Das Buch wird am 5. Oktober in der ÖGB-Buchhandlung in Wien präsentiert.