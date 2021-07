Shoppen im fremden Wohnzimmer

Am Samstag findet das erste Mode Talking in diesem Jahr statt. Die Fashion-Party mit Garten und Pool im Volksgarten hat sich ja sehr schnell einen Namen als Szenetreff gemacht. Wer dort in der letzten Saison nach 24.00 Uhr hingehen wollte, stand oftmals in einer unüberwindbaren Schlange. Wer also rein will, sollte sich hier anmelden und früher hingehen. Gezeigt wird - wie die Jahre zuvor - auch ein Film. Dieses Mal am Programm: "L'enfer" aus dem Jahr 1964 mit Romy Schneider. Danach beginnt das musikalische Programm - mit unter anderem Konea Ra (live).