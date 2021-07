Salat trifft Stadt

Gewinnspiel: Wir verlosen 1x2 Karten für das Konzert von Rebekka Karijord. Eine eMail mit dem Betreff "Rebe" an kult(at)kurier.at genügt.

Das Austrian Artist Festival geht in das letzte Wochenende. Am Freitag gastieren Cid Rim in der Pratersauna. Dort konnte man letzten Freitag den "100 schönsten DJs" beim Tanzen, Smalltalken und Scheitern zusehen. Laien trafen sich am Mischpult mit bekannten DJs. B-Promis standen neben Z-Promis und klatschten sich mit Musikern bei der Kopfhörerübergabe ab. Da tauchten mitunter auch Fragen auf: „Wie bekomme ich eigentlich diese kleine Speicherkarte in den CD-Player?“ Oder: „Wann genau muss ich welchen Knopf drücken?“ Am Ende ging aber alles gut.

Am Donaukanal auf der Höhe der Müllverbrennungsanlage Spittellau wird es am Freitag auch zur Sache gehen: Bei Rudis Spelunke in der Grellen Forelle wird der Wald-und-Wiesen-Techno-Meister Dominik Eulberg auflegen.

Nur unweit davon entfernt bittet dasWerk in Kooperation mit dem Klub Fraktal wieder zur Live-Session. Auf der Bühne: Der alte Haudegen Heinz Seidenbusch aus dem Hause Club7 und die Youngsters der härteren Schule von Uton.

Gemütlich abhängen bei guter Musik kann man am Freitag im Elektro Gönner. Beim Tiefentanz wird der Gastgeber k:sun folgende Gäste präsentieren: giorio (bubble club), aleksej levski (superdrive/deep baked), franz ganz (belegschaft/all over it rec).