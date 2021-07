Ein Fisch am Steckerl

Am Samstag feiern zwei Wiener Club-Instiutionen ihr Sommerfest – da hätte man sich eigentlich auch besser absprechen können. Aber gut, vielleicht geht sich für einige ja beides aus. Im Fluc am Praterstern spielen Tanz, Baby!, Maur Due & Lichter. Diverse DJs erledigen den Rest. Es wird auch gegrillt. Das Flex lockt hingegen mit Woods aus Brooklyn, Nino aus Wien und A Thousend Fuegos. Der Eintritt ist da wie dort frei.

Bei wohl unerträglichen Temperaturen startet um 13.00 Uhr der zweite Wiener Susikup. Diese nicht zum offiziellen Leichtathletik-Zirkus zählende Veranstaltung wird auf der Birkenwiese so einiges bieten - Weltrekorde werden jedoch keine fallen. Denn am Start sind – wenn überhaupt - Hobbysportler, die in den Disziplinen Weitsprung, Kugelstoßen und 100m–Sprint gegeneinander in 3er-Teams antreten. Doping ist erlaubt. Und auch hier gilt der olympische Gedanke: Dabei sein ist alles. Wer sich am Abend dann noch bewegen kann, sollte zur Susikup-Siegesfeier in die Pratersauna schauen. Die Susi-Klub-Crew wird gemeinsam mit der E-nix-Crew und dem britischen Garage-House-Produzenten xxxy die Medaillen vergeben.

