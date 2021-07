Golden Girls und falsches Wochenende

Am Freitag geht es dann munter weiter. Das Poolbar Festival, das von 3. Juli bis 15. August 2013 in Feldkirch (Altes Hallenbad) stattfinden wird, ist wieder in der Pratersauna zu Gast. Nach der Auftaktparty am Mittwoch mit DJ Vadim, gastieren Mount Kimbie in der ehemaligen Saunalandschaft im Prater. Das Duo aus London hat das Genre Dubstep geprägt. Am Freitag präsentieren sie ihr neues Album samt Live-Band. Feine Sache.

Im dasWerk an der Spittelauer Lände heißt es am Freitag "Wiener Riesenradl presents: The Golden Girls". Gemeint sind damit natürlich nicht die berühmten Ladies aus der gleichnamigen Serie, sondern Mädels, die in den heimischen Clubs und Bars auflegen - unter anderem am Mischpult: Katharina Seidler und Misonica.