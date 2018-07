Blauer Evergreen: Freie Fahrt für Raser und Raucher

Übrigens: Ex-FPÖ/BZÖ–Frontmann Gorbach machte zuletzt mit einem Vorstoß für mehr Tempo in eigener Sache von sich reden: Der damals 59-Jährige forderte 2016 seine Politikerpension als Vorarlberger Landespolitiker rückwirkend für drei Jahre ein. Das entsprechende Landesgesetz erlaubte Politspitzen in seiner Ländle-Zeit mit 56,5 Jahren in den Ruhestand zu gehen.

Gorbach ging bis zum Höchstgericht und blitzte ab.