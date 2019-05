Bitte kein Endloswahlkampf

Was das bedeutet? Dass wir uns auf eine unnötig lange „Zeit fokussierter Unintelligenz“ einstellen müssen, wie Ex-Bürgermeister Michael Häupl einst über Wahlzeiten meinte: ganze vier Monate, noch dazu mit einer reinen Beamtenregierung, die in Brüssel in den nächsten wichtigen Monaten kein Gewicht haben kann. Durch die sozialen Medien wabert schon jetzt die Aggression der Lager. „Schnappt Shorty“ facebooken die einen in großen bunten Lettern. #Linkedürfenalles twittern die anderen empört.

Auch dank des Endlos-Wahlkampfes um die Hofburg kann man sich die neuerliche Spaltung des Landes ausmalen. Eine Dauer-Schlammschlacht schafft Gräben, die eine Rückkehr zur Sachlichkeit und auch künftige Koalitionen schwierig machen. Dass daran nur eine Seite schuld ist, kann man natürlich ausschließen.

Für die ÖVP wäre es vorteilhaft, in vier Wochen zu wählen, wie das etwa Griechenland locker schafft. Ist bei uns aber ohnehin nicht möglich. Aber ein echtes Argument für möglichst späte Wahlen gibt es nicht. Es werden Anfang September ja nicht alle auf Ibiza sein.