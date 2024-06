Die vielen Baulücken in Brüssel: Wer sie schließen soll

Und nicht zu vergessen die illegale Migration: Auf Dauer wird es nicht reichen, dass Politiker wider besseres Wissen ständig Länder irgendwo in Afrika vorschlagen, wohin man Asylsuchende abschieben könnte – notwendig wären Lösungen, die wirklich umsetzbar sind.

Ob und wie all diese Baulücken geschlossen werden, wird das Leben in Europa in den kommenden Jahren entscheidend prägen. Zu hoffen bleibt nur, dass sich Parteienfamilien im Parlament zusammentun, die sich nicht schnelle, populistische Pseudoantworten beschränken. Die nicht „böse, bürokratische EU“ schreien, während sie als EU-Abgeordnete gegen alle konstruktiven Gesetzesvorlagen stimmen, wie es die meisten populistischen Mandatare bisher taten und dabei auch noch üppige Monatsgehälter einstreifen.