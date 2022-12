Warum es 2023 einen neuen Blick auf die Sportwelt braucht

Die Erinnerungen an das Groteske sind noch frisch. Zu frisch vielleicht, um an dieser Stelle uneingeschränkte Lust auf das Sportjahr zu verbreiten. Zwei Wochen sind vergangen seit dem Finale der Fußball-WM in Katar, und beinahe hätte es der Sport – genauer: dieses großartige Spiel namens Fußball – wieder geschafft, zu verführen und all das Dunkle zu überstrahlen.