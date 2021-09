Alte Koalition, aber neue Kraft für die Opposition

Und so wird Stelzer ab heute wieder das tun, was er bereits seit der Amtsübernahme von Langzeit-Landeschef Josef Pühringer tut: Das Land etwas spröde bis farblos, aber doch solide bis erfolgreich führen. Wen Stelzer zu seinem Koalitionspartner kürt, ist angesichts der Proporzregierung in Oberösterreich faktisch gar nicht so bedeutsam. (Ab einem bestimmten Prozentsatz ist ohnehin jede Partei mit Landesräten in der Regierung vertreten.) Stelzers Entscheidung hat aber Symbolcharakter.