Zagreb: Volksschüler ging mit Messer auf Lehrerin los - 7 Verletzte

In Zagreb ist es am Freitagmorgen zu einem tragischen Vorfall gekommen. Wie die lokalen Medien übereinstimmend berichten, soll der Schüler einer Volksschule eine Lehrerin mit Messer angegriffen haben . Dabei sollen mehrere Personen verletzt worden sein.

Lage in der Schule dramatisch

Einige der Verletzten sollen in Lebensgefahr schweben, schreibt das Blatt. Die Lage in der Schule sei dramatisch, erzählten mehrere Eltern, die allerdings wie die Polizei noch nicht wissen, was an diesem Morgen dort abgelaufen ist.