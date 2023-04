Yalla! Ein Wochenende für den Klimaschutz

Biber Chefredakteurin Aleksandra Tulej gibt gemeinsam mit Verlagsleitung Aida Duric Einblicke in den Redaktionsalltag. Was ist bei der Produktion eines Magazins zu beachten? Von Kreation über Layout, Druck, Vertrieb bis hin zur Finanzierung erklären die beiden was es alles braucht, um ein Magazin an die Frau/ den Mann zu bringen. Welchen Aspekt TikTok und Co. hier spielen und wir sich die Medienwelt durch die Digitalisierung verändert hat, wird natürlich ebenfalls besprochen.