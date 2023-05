In Wien blockierten Klima-Aktivisten wieder den Verkehr

Klima-Aktivisten von der Gruppe "Letzte Generation" haben Dienstag in der früh 2 große Straßen in Wien blockiert. Ab 8.00 Uhr klebten sich Aktivisten am äußeren Währinger Gürtel an der Fahrbahn fest. Auch am Opernring klebten sich Aktivisten fest.

Die Polizei löste die Aktivisten von der Fahrbahn. Ab 9.00 Uhr konnten die Autos am Gürtel wieder fahren. Die Polizei sagt, dass man nicht selber die Aktivisten von der Fahrbahn lösen soll. Die "Letzte Generation" plant für mindestens 3 Wochen weitere Aktionen.