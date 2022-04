Wie Imame in Österreich ausgebildet werden sollen

Neues Ausbildungsmodell

In den meisten Moscheen arbeiten also Imame, die im Ausland ausgebildet wurden, Versuche mit österreichischen Hochschulabsolventen gibt es vereinzelt. „Beide Varianten bedürfen einer Optimierung, denn den ersteren fehlt es an der Sozialisierung im österreichischen Kontext, den anderen an der praktischen Erfahrung in der Gemeindearbeit“, sagt Vural. Es sei jedenfalls Grundkonsens in der IGGÖ, dass Imame künftig in Österreich ausgebildet werden sollen.

Die IGGÖ und das Institut für Islamische Theologie und Religionspädagogik in Innsbruck haben deshalb "die Idee eines Universitätslehrganges entwickelt, die sich aktuell in der Konzeptionsphase befindet", so Vural. Das Angebot werde sich an Imame und Seelsorger mit theologischen Grundkompetenzen richten, Theorie und Praxis vereinen. Das Modell ist vergleichbar mit einem Priesterseminar oder dem deutschen Islamkolleg in Osnabrück – das allerdings staatliche Förderungen in Millionenhöhe erhält.