Weiterhin heftige Waldbrände in Ländern am Mittelmeer

In vielen Urlaubsländern rund um das Mittelmeer gibt es immer noch schlimme Waldbrände. In Griechenland brachen in 24 Stunden 161 Brände aus, darunter auch in der Nähe von Athen und bei der antiken Stätte in Olympia. Auch in Italien wüten Waldbrände, etwa auf der Insel Sizilien. Oft werden solche Feuer durch Brandstiftung ausgelöst. Die italienische Polizei nahm in den vergangenen Tagen immer wieder Verdächtige fest.

Auch in der Türkei wüten Brände. Es sind die schlimmsten Waldbrände in der Geschichte der Türkei, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. In Albanien und im Kosovo starben 2 Menschen bei Waldbränden. In Bulgarien starben zwei Forstarbeiter, die Feuer an der Grenze zu Griechenland löschen wollten.

Mehr dazu Lesen Sie auch hier: