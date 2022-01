Was machen zwanzig 40-Tonnen-Laster auf der größten Brücke Kroatiens?

Tests unter enormer Belastung

Die Brücke machte nun wieder mal von sich reden. Seit Freitagmorgen testen etwa zwanzig Lastwagen, wie sie sich unter schwerer Last verhält. Jeder der beladenen Lkw wiegt 40 Tonnen. Auf der Brücke werden Messungen im Stehen, Fahren oder abrupten Anhalten nach einem genau festgelegten Protokoll durchgeführt.



Verformungen, Vibrationen der Brücke werden kontrolliert, Spannungen werden gemessen, eine vollständige Überwachung der Brücke wurde eingerichtet, erklärte Projektant Marjan Pipenbaher zum kroatischen Rundfunksender HRT. Laut ihm seien mindestens in den nächsten hundert Jahren keine größeren Eingriffe erforderlich: "Ich bin zufrieden, sehr zufrieden. Die Brücke sieht sehr gut aus, sie ist auch gut verarbeitet. Ich hoffe nur, dass der Investor sie qualitätsvoll instand hält und dass sie die Lebensdauer hält, für die es geplant ist."



Die Asphaltierung und Ausstattung der Brücke ist abgeschlossen. Arbeiter aus China sollen bald nach Hause gehen dürfen. Nach der Belastungsprobe folgt in zehn Tagen eine technische Abnahme. Die ersten Autos könnten im Juni über die Brücke fahren, wenn die meisten Zufahrtsstraßen fertig sind.