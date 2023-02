Warum die Erdbeben so viele Opfer forderten

In der Türkei, so heißt es zumindest oft, habe man aus der Vergangenheit gelernt. 1999 ereignete sich die letzte große Erdbebenkatastrophe in Izmir. 17.000 Menschen starben damals. Ganze Städte lagen in Trümmern. Daraus zog man – vermeintlich – seine Lehren und gestaltete unter anderem die Bauordnung neu. So wurde 2004 ein Gesetz verabschiedet, wonach alle Bauten modernen, erdbebensicheren Standards entsprechen müssen.

Die aktuellen Zahlen und Bilder lassen daran aber Zweifel aufkommen. Korruptionsskandale rund um die Baubranche gab es in der Türkei in den letzten Jahren einige. Auch die Tatsache, dass viele staatliche Gebäude einstürzten, wie etwa Rathäuser oder gar ganze Krankenhäuser, lässt Kritik an der offenbar mangelnden Einhaltung der erdbebensicheren Standards sowie der Bauqualität aufkommen.