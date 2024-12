Kroatien: 8 Präsidentschaftskandidaten und ein klarer Favorit

In Kroatien werden sich bei der Präsidentenwahl am 29. Dezember 8 Kandidaten um das Amt des Staatsoberhauptes bewerben. Die staatliche Wahlkommission gab die Kandidatenliste am Mittwoch bekannt und eröffnete damit offiziell den Wahlkampf, wie die Nachrichtenagentur Hina berichtete.