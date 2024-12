Das Misstrauensvotum hatte kaum Aussicht auf Erfolg, weil die Opposition zusammen nur 74 Stimmen im Parlament hat - zwei weniger als die erforderliche Mehrheit. Bei der Parlamentssitzung wurde auch die neue Gesundheitsministerin Irena Hrstić bestätigt, die bisher als Staatssekretärin tätig war.

"Mafiöse Elemente in den staatlichen Strukturen"

Die SDP machte den seit 2016 amtierenden Ministerpräsidenten für "mafiöse Elemente in den Strukturen des Staates" verantwortlich, die von der Regierungspartei HDZ angeführt werden. Die langjährige Herrschaft der HDZ, insbesondere unter der Führung von Plenković, habe ein Umfeld geschaffen, in dem die wichtigsten Institutionen des Staates dem politischen Einfluss und den Interessen der Partei verfallen seien, schrieb die SDP in dem Antrag. Sie kritisierte, dass unabhängige Institutionen, die Korruption bekämpfen sollen, zunehmend unter politischen Druck geraten. Die Besetzung von Führungspositionen in diesen Institutionen mit Parteipolitikern behindere die wirksame Kontrolle.